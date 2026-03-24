Matías Almeyda se despidió del plantel de Sevilla mientras esperan a su reemplazante

Matías Almeyda se presentó este martes en la ciudad deportiva de Sevilla para despedirse del plantel, un día después de su destitución como entrenador del primer equipo tras la derrota por 2-0 sufrida en casa ante Valencia.

El técnico argentino llegó acompañado por parte de su cuerpo técnico y estuvo en las instalaciones antes del inicio del entrenamiento. Luego, mientras el plantel se ejercitaba, abandonó el recinto junto a sus colaboradores, cerrando así de manera presencial su paso por el club andaluz.

La sesión quedó a cargo de Javi Martínez, quien ya había dirigido al equipo en los encuentros en que Almeyda estuvo sancionado. El club trabajó además con varias ausencias por compromisos internacionales, entre ellas las de Gabriel Suazo, Djibril Sow, Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Akor Adams, Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland y Nemanja Gudelj.

La salida de Almeyda se produjo después de 32 partidos oficiales en el cargo, 29 de ellos en LaLiga y tres en la Copa del Rey. El argentino había llegado en el verano de 2025 con contrato hasta 2028, pero la mala racha del equipo precipitó el fin de su ciclo con el club apenas tres puntos por encima de la zona de descenso.

En paralelo, la dirigencia de Sevilla aceleró las gestiones para cerrar al nuevo entrenador y el principal apuntado es Luis García Plaza. Las negociaciones avanzaron durante las últimas horas y en España ya lo sitúan como el elegido para intentar encauzar al equipo en el tramo final de la temporada.