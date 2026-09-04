Trump relativizó importancia del choque con Irán: "Es un conflicto menor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este viernes el argumento de su vicepresidente, JD Vance, de que el enfrentamiento con Irán no constituye una guerra, al considerar que los combates se producen de forma "intermitente".

"Mucha gente no lo llama una guerra. Yo lo llamo un conflicto militar porque, para nosotros, es algo menor. No es gran cosa", declaró el mandatario a la prensa en el Despacho Oval, donde comparó el conflicto con Irán, iniciado hace seis meses, con guerras que se prolongaron durante muchos años, como la de Vietnam.

Trump defendió que Vance dijo "la verdad" cuando el jueves, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, afirmó que él "no lo llamaría una guerra" al referirse al conflicto con Irán, pues dijo que "no hay intercambio de fuego en este momento".

"Ahora mismo no estamos luchando, no hay combates", insistió Trump, pese a que Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques en los últimos días en el golfo Pérsico.

Según el mandatario, se trata de "un conflicto militar, pero es muy intermitente".

Trump restó además importancia a la forma de denominar al enfrentamiento y subrayó que, a su juicio, lo importante es que Estados Unidos ha logrado "un éxito enorme", al haber conseguido "frenar a Irán de tener un arma nuclear".

A pesar de estas declaraciones, el republicano publicó este mismo viernes un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que acusó a los demócratas de querer que Estados Unidos pierda "la guerra en Irán".

La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, supera los seis meses sin haber alcanzado el objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás.

El conflicto amenaza además con pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, debido al alza en el precio de la gasolina derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz.

La Administración de Trump suele evitar calificar el conflicto como una guerra formal dado que la ley estadounidense prohíbe las hostilidades durante más de 60 días sin un aval del Congreso. Además, el republicano ha hecho campaña históricamente en contra de los conflictos en el exterior.