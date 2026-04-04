Real Betis de Pellegrini empató con Espanyol y sumó su sexto partido sin ganar en La Liga

Real Betis de Manuel Pellegrini firmó esta sábado un pobre empate sin goles ante Espanyol en el estadio La Cartuja, cosechando así su sexto encuentro en fila sin poder ganar en La Liga, y sumó dudas de cara a los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Tras un tibio inicio por parte de ambos equipos, el dueño de casa comenzó desequilibrara el juego cuando se acercaba la media hora, teniendo como principal agente ofensivo a Juan Camilo Hernández (26' y 27'). Aitor Ruibal (29') y Sergi Altimira (33') también probaron al arco, pero se toparon con los guantes de Marko Dmitrovic.

Los pupilos del "Ingeniero" intentaron mantener el ritmo del cotejo en el complemento. Y si bien seguían siendo superiores al elenco catalán, pero no era suficiente para plasmar dicha superioridad en el marcador.

"Cucho" Hernández volvió a coquetear con la apertura de la cuenta en los primeros pasajes del segundo tiempo (64'), mientras que el joven Pablo García estrelló su remate en el larguero (80') y poco más de los locales.

De esta manera, el conjunto andaluz se sostuvo en el quinto puesto de la tabla con 45 puntos, apenas cuatro más que Real Sociedad y de un Celta de Vigo que todavía debe jugar en esta fecha.

Real Betis volverá a la cancha este miércoles para enfrentar desde las 12:45 horas (16:45 GMT) a Braga, por los cuartos de final de la UEFA Europa League.