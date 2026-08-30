Real Madrid le propinó una goleada a Málaga y sigue firme en el inicio de La Liga

Real Madrid le propinó una goleada 4-0 a Málaga CF en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la tercera fecha de La Liga y quedó como puntero absoluto del torneo español, con puntaje perfecto.

Los goles del conjunto "merengue" fueron convertidos por Jude Bellingham (19'), Alfonso Herrero en contra (26'), Kylian Mbappé (30') y Arda Guler (90+1') cerró el marcador en los minutos finales.

Con este resultado, el cuadro dirigido por José Mourinho quedó como líder con nueve puntos, mientras que los blanquiazules quedaron penúltimos con tan solo una unidad.

El siguiente encuentro de los "merengues" será de visita este viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas (19:00 GMT) ante Real Betis de Manuel Pellegrini, mientras que Málaga CF recibirá a Levante el domingo 6 de septiembre a las 13:30 horas (17:30 GMT).