Real Madrid se complicó en La Liga con una dolorosa derrota a manos de Mallorca

Real Madrid lamentó una dolorosa derrota agónica 2-1 frente a Mallorca en el Estadio de Son Moix por la fecha 30 de La Liga y puede quedar aún más rezagado respecto al líder FC Barcelona, que aún debe enfrentar a Atlético de Madrid.

Los locales se pusieron en ventaja con un gol de Manuel Morlanes (42'), pero sobre el final Eder Militao (88') anotó el empate.

Cuando todo indicaba que el partido terminaría igualado, apareció el delantero kosovar Vedat Muriqi (90+1') y le dio tres puntos importantes al conjunto balear.

Con este resultado, Real Madrid continúa segundo con 69 puntos, a cuatro del "Barça", que podría aumentar su ventaja si derrota a los "Colchoneros" este mismo sábado a las 16:00 horas (19:00 GMT).

Por su parte, Mallorca salió de la zona de descenso con 31 puntos y dejó a Elche de Lucas Cepeda en una posición complicada en el 18° lugar con 29 unidades.

El siguiente partido de los "Merengues" será de local por Champions League ante Bayern Munich el martes 7 de abril a las 15:00 horas (18:00 GMT), mientras que los "Bermellones" se medirán de local ante Rayo Vallecano el domingo 12 de abril a las 10:15 horas (13:15 GMT).