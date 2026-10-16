Sanción a Vinícius Júnior fue ratificada por el comité de Apelación

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este viernes el recurso de Real Madrid contra la sanción de cuatro partidos impuesta por el Comité de Disciplina al delantero brasileño Vinícius Júnior, por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga contra Villarreal.

Disciplina impuso dos partidos a Vinícius por tirar del pelo a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y con otros dos por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

Con la decisión del Comité de Apelación, el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra Sevilla, en el clásico en Barcelona en el Camp Nou, el domingo 25, y en las siguientes jornadas ligueras contra Racing en Santander, el 1 de noviembre, y en Mestalla ante Valencia, el día 7.