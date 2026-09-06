Sevilla de Gabriel Suazo fue incapaz de resistir el resultado y empató con Espanyol

El defensor chileno Gabriel Suazo fue titular y disputó todo el encuentro en el empate 1-1 de Sevilla ante Espanyol, por la cuarta fecha de La Liga de España en el RCDE Stadium.

El cuadro andaluz quedó con diez jugadores a los 58 minutos por la expulsión de Arouna Sangante, pero aun así consiguió ponerse en ventaja a los 85' gracias a Lucas Stassin, quien aprovechó un mal rechazo de la defensa local.

Sevilla estuvo muy cerca de llevarse los tres puntos, pero no consiguió cerrar el triunfo y Espanyol encontró la igualdad a los 90+8' mediante Marcos Fernández, quien capturó su propio rebote luego de estrellar inicialmente el balón en el travesaño.

De esta manera, Suazo completó los 90 minutos como lateral izquierdo en un partido en que su equipo resistió gran parte del segundo tiempo con uno menos, logró ponerse en ventaja y terminó cediendo el empate prácticamente en la última jugada.