Sevilla de Suazo y Alexis sigue en caída libre tras perder ante el colista Real Oviedo

Con los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en la citación, Sevilla FC sufrió una dura derrota de 1-0 ante el colista Real Oviedo, volviendo a ubicarse al borde de la zona de descenso tras el duelo válido por la jornada 30 de la liga española.

Ambos chilenos fueron suplentes y observaron desde la banca el gol rival: El uruguayo Federico Viñas movió el marcador al minuto 32 con golpe de cabeza tras un córner.

Poco después los andaluces sufrieron otro revés con la expulsión del central Tanguy Nianzou a los 38', quien se durmió tras recibir un lateral y cortó con falta la arremetida de Viñas.

Suazo ingresó al minuto 73 por Joaquín "Oso" Martínez, pero su presencia no gravitó para un equipo de Luis García que no tuvo remates de gol, así como Alexis no vio minutos en el partido.

Con este resultado Sevilla llegó a cuatro partidos al hilo sin ganar y dos derrotas consecutivas. En la tabla, se quedó con 31 puntos, a solo dos del Elche de Lucas Cepeda que abre la zona de descenso en el puesto 18.

En cuanto a Real Oviedo, pese a seguir último logró acortar distancia con 24 unidades, dos menos que Levante, penúltimo de la tabla.

El próximo partido de Sevilla será un complejo desafío pensando en lo imperioso de sumar: Recibirá a Atlético de Madrid el sábado 11 de abril a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).