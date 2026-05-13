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Sevilla visita a Villarreal en la lucha por evitar el descenso
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Este miércoles Sevilla visita a Villarreal por la fecha 36 de la liga española, en otro duelo clave del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la lucha por evitar el descenso.
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- Villarreal 2-3 Sevilla, finalizado. Estadio de La Cerámica. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
1-0: 13'; Gerard Moreno (VIL), 2-0: 20'; Georges Mikautadze (VIL), 2-1: 35'; Oso (SEV), 2-2: 45+2'; Kike Salas (SEV), 2-3: 72'; Akor Adams (SEV)