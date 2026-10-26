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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Suazo fue titular en triunfo que cortó racha negativa de Sevilla

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El lateral chileno disputó todo el encuentro en la victoria 2-0 sobre Osasuna, resultado que permitió al conjunto andaluz reencontrarse con los triunfos después de tres partidos.

Suazo fue titular en triunfo que cortó racha negativa de Sevilla
 EFE
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Gabriel Suazo, lateral chileno de Sevilla, fue titular y disputó todo el partido en la victoria 2-0 sobre Osasuna, este lunes en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", por la décima fecha de la liga española.

El conjunto andaluz, que venía de una dura derrota por 4-1 ante Real Madrid, terminó con una racha de tres partidos sin ganar gracias a los goles de Isaac Romero y Félix Correia.

La apertura del marcador llegó a los 24 minutos, cuando Isaac Romero definió con el exterior de su pie izquierdo después de una habilitación de taco de Youssouf Fofana. La conquista permitió a los dirigidos por Luis García Plaza tomar el control del encuentro.

En el complemento, Osasuna intentó reaccionar con los ingresos de Raúl García de Haro y Raúl Moro, aunque Sevilla mantuvo su ventaja y generó nuevas ocasiones de peligro, incluido un remate de Juan Iglesias que se estrelló en un poste.

Finalmente, Félix Correia sentenció el 2-0 a los 82 minutos, luego de un contragolpe conducido por Fofana, y aseguró tres puntos que mantienen al equipo de Suazo en la zona alta de la clasificación española.

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