Suazo fue titular en triunfo que llevó a Sevilla a la parte alta de la liga española

El lateral chileno Gabriel Suazo fue titular y disputó todo el encuentro en la victoria por 1-0 de Sevilla sobre Deportivo La Coruña en Riazor, resultado que permitió al cuadro andaluz escalar hasta los primeros lugares de la liga española.

El compromiso tuvo una primera mitad con pocas ocasiones de peligro. Lucien Agoumé probó para la visita con un remate desviado a los 35 minutos, mientras Bil Nsongo respondió para los locales cuatro minutos después, aunque se encontró con una buena intervención de Odisseas Vlachodimos.

El partido cambió rápidamente tras el descanso, cuando Miguel Sierra aprovechó un rebote del arquero rival y abrió la cuenta para Sevilla a los 52 minutos.

Deportivo La Coruña quedó con un jugador menos a los 59' por la expulsión de Angeliño, pero igualmente consiguió inquietar al conjunto hispalense y volvió a exigir a Vlachodimos a los 68 minutos.

Después de aquel aviso, Sevilla recuperó el control, adelantó sus líneas y contó con varias oportunidades para ampliar la ventaja, aunque no consiguió encontrar el segundo gol.

Con su cuarta victoria de la temporada, el equipo de Suazo llegó a 13 puntos y se instaló en el cuarto lugar de la tabla, superando por una unidad a Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini.

El próximo desafío de los sevillanos será este sábado, cuando desde las 16:00 horas reciban a FC Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" por una nueva fecha del campeonato español.