Excuñado reveló cruel comentario de Carlos tras la muerte de Diana: "Pronto la olvidaremos"

El ahora rey británico Carlos III dijo a su cuñado, el conde Charles Spencer, poco después de la muerte de la princesa Diana: "No te preocupes, pronto la olvidaremos", en una llamada telefónica que desvela su hermano en sus memorias 'Swan Song: Diana, my sister' ('El canto del cisne: Diana, mi hermana').

Aunque el libro no sale a la venta hasta el próximo martes 22, el diario Daily Mail obtuvo una copia en adelanto y hoy comienzó a publicar las que llama "revelaciones explosivas", en una serie de entregas que continuarán a partir de mañana.

El libro de Charles Spencer, hermano de Diana, saldrá a la venta el 22 de septiembre en el Reino Unido. Wikimedia/Edward - Penguin Random House

Según Spencer, en aquella llamada telefónica él se quejaba de que el entonces príncipe Carlos obligara a sus hijos -los príncipes William y Harry- a encabezar el cortejo fúnebre de su madre, algo que según ellos (entonces tenían 12 y 15 años) los marcó posteriormente de por vida.

Asegura que la presión para que los niños encabezaran el cortejo venía de toda la familia real, y no solo de su padre.

El día del funeral de Lady Di, los jóvenes príncipes formaron parte de la procesión a pie por las calles de Londres. William tenía 15 años y Harry, 12. YouTube/BBC News (captura de video)

"Desprecio contenido"

Para el autor, aquel comentario de Carlos sobre el pronto olvido de Diana demostraba "el desprecio contenido (del entonces príncipe) por Diana, y el horror que sentía porque el mundo estuviera tan conmovido por su muerte".

Cuenta Spencer que al escuchar la frase del actual monarca, le respondió que no podía creer lo que estaba oyendo, y tras ello le colgó el teléfono.

El adelanto del libro termina aquí en esta ocasión, pero el rotativo promete que el libro incluye "una serie de otras afirmaciones extraordinarias sobre le matrimonio fallido de Diana y el príncipe Carlos", así como las consecuencias de su muerte.

Esas revelaciones -asegura el tabloide- "van a poner al Palacio de Buckingham bajo otra tormenta" cuando apenas ha amainado la ocasionada por el muy mediático retorno al Reino Unido del príncipe Harry -hijo menor de Diana y Carlos- y su esposa Meghan Markle desde California.

Además, el lanzamiento viene precedido de un escándalo, pues el propio Daily Mail informó este miércoles de que se robaron cuatro ejemplares de las memorias del conde Spencer de un camión en Países Bajos, pese a las elevadas medidas de seguridad que se habían implementado para evitar posibles filtraciones antes de tiempo.