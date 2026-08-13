Supercopa de España 2027 se jugará en Estambul

La Supercopa de España 2027 se disputará en Estambul entre el 2 y el 7 de febrero, según anunció la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid serán los cuatro clubes participantes.

La competencia tendrá como escenario el Estadio Olímpico Atatürk y saldrá de Arabia Saudita por primera vez desde 2022. El cambio de sede se produjo debido a la coincidencia de fechas con la Copa de Asia que organizará el país de Oriente Próximo.

La RFEF explicó que Estambul fue seleccionada luego de un proceso de negociaciones en el que se analizaron siete propuestas de distintas partes del mundo. El torneo regresará a Arabia Saudita para su edición de 2028.

Barcelona llegará a Turquía como vigente campeón después de derrotar 3-2 a Real Madrid en la última final disputada en Yeda. La Federación española aseguró además que el acuerdo permitirá mantener los beneficios económicos que la competencia distribuye entre cerca de mil clubes de distintas categorías del fútbol masculino y femenino.