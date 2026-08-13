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Tópicos: País | Política | Partido Socialista

Tribunal Supremo del PS suspendió militancia de Fidel Espinoza por presunto episodio de VIF

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La decisión, que es "de carácter cautelar, temporal y revocable", se da en respuesta al inicio de una investigación por parte del Ministerio Público.

La semana pasada el senador había descrito el hecho como "una situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas".

Tribunal Supremo del PS suspendió militancia de Fidel Espinoza por presunto episodio de VIF
 ATON (archivo)

El Tribunal Supremo del PS solicitó que el senador Espinoza entregue información sobre los hechos, y le otorgó un plazo de cinco días para su presentación.

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El Tribunal Supremo del Partido Socialista (PS) determinó este jueves suspender la militancia del senador Fidel Espinoza, luego de que el Ministerio Público iniciara una indagatoria por presuntamente involucrarse en un episodio de violencia intrafamiliar.

A través de una declaración pública, la colectividad informó que la decisión del órgano se adoptó de manera unánime, por lo que se resolvió "suspender preventivamente todos los derechos y obligaciones militantes" del legislador.

La misiva también subraya que la determinación es "de carácter cautelar, temporal y revocable", con el objetivo de "resguardar el debido proceso mientras se esclarecen los hechos denunciados".

El Tribunal Supremo del PS también solicitó que el parlamentario entregue información sobre los hechos, y le otorgó un plazo máximo de cinco días para su presentación.

Una "discusión entre dos personas adultas"

El supuesto hecho fue dado a conocer el 6 de agosto, cuando el senador socialista lo describió como "situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas, en un recinto particular y privado", del sector de Nueva Aurora, en Viña del Mar (Región de Valparaíso).

Según la versión de Espinoza, "no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal. Así lo constató personal de Carabineros, quienes concurrieron al lugar para verificar lo ocurrido y se retiraron sin recibir denuncias de ningún tipo".

No obstante, los antecedentes del caso derivaron en el inicio de una investigación por parte del Tribunal Supremo del PS, para que se "adopte las medidas que estime pertinentes de acuerdo a los estatutos y al protocolo contra el acoso sexual y la violencia de género" del partido.

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