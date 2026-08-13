Quiénes son los nueve "líderes del crimen organizado" trasladados a la cárcel de Talca

El Ministerio de Justicia entregó detalles de los nueve "líderes del crimen organizado" que fueron trasladados este jueves hasta la nueva cárcel "La Laguna" de Talca (Región del Maule), en el marco de la denominada operación "Cancerbero".

Desde la cartera detallaron que serán 40 internos destinados al régimen de máxima seguridad del recinto penitenciario, correspondientes a 15 venezolanos, nueve colombianos, siete ciudadanos chinos, cuatro peruanos, tres bolivianos, un holandés y un chileno.

"Los Líderes del crimen": Cuatro venezolanos, dos colombianos, un neerlandés, un peruano y un chileno

El primero de ellos es de nacionalidad peruana, de iniciales W.G.R., imputado por delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de armas. Pertenecía a la organización criminal Los Pulpos, responsable de múltiples delitos de extorsión a comerciantes y empresarios de la Región Metropolitana, detalló la cartera.

Le sigue un ciudadano venezolano de iniciales J.A.R.M, quien es investigado por tráfico de drogas, asociaciones ilícitas y extorsión. Fue capturado por la PDI durante la operación "Metástasis", en la que se detuvo a miembros de la facción Loyalty, ligada al Tren de Aragua.

El tercero en la lista se trata de un colombiano de iniciales L.E.C.G., indagado por presuntamente pertenecer a una red de narcotraficantes. Fue detenido por la policía civil en el Persa Biobío, en el marco de una operación contra la facción criminal transnacional "Los Espartanos".

El cuarto en la lista es un venezolano identificado como C.E.C.A., imputado por los delitos de homicidio calificado, porte de arma prohibida y de pertenecer a la facción "Los Cartier" del Tren de Aragua. Es acusado de participar en el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano de 17 años en Lampa, en septiembre de 2024.

También se encuentra otro ciudadano venezolano de iniciales J.C.G., quien es acusado de homicidio y pertenecer a la facción "Los Cartier" del Tren de Aragua, dedicada a delitos d extorsión, trata de personas, tráfico de armas y homicidios.

El listado continúa con otro venezolano (J.J.H.M.), indagado por el secuestro de una niña de siete años y ser presunto integrante de la célula "Los Mapaches" del Tren de Aragua.

El séptimo corresponde a un sujeto proveniente de Países Bajos, de iniciales V.G., quien fue condenado por tráfico ilícito de drogas y asociación criminal transnacional. Fue capturado en una operación contra la Mafia Albanesa, que pretendía enviar 100 kilos de droga en 2023 desde Chile a Holanda.

La lista continúa con un sujeto de nacionalidad colombiana (J.K.S.), quien es acusado de secuestro, asociación ilícita para la comisión de crímenes, usurpación con daños en las cosas y se indaga -también- su presunta vinculación con tres bandas delictuales.

El último corresponde a un chileno, imputado por los delitos de homicidio e investigado como colaborador cercano del fallecido narcotraficante Vladimir Soto Rubilanca. Es sindicado como un líder al interior del penal Colina Dos.