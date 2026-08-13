FC Barcelona y PSG alcanzan un principio de acuerdo para el traspaso de Ferran Torres

FC Barcelona y Paris Saint-Germain alcanzaron este jueves un principio de acuerdo para la transferencia del delantero español Ferran Torres, en una operación que se cerrará en una cifra cercana a los 50 millones de euros.

Según informaron diversos medios europeos y confirmaron fuentes cercanas a la negociación a la Agencia EFE, ambos clubes intercambiarán la documentación pertinente en las próximas horas, con la intención de sellar el traspaso de manera definitiva durante este fin de semana.

Las tratativas se resolvieron con rapidez. La directiva 'culé' conoció la semana pasada la firme intención del atacante de recalar en el conjunto francés. Aunque el Barça rechazó una primera oferta de 40 millones fijos más 10 en variables, las partes finalmente pactaron el traspaso en 50 millones de euros garantizados.

Ante la inminencia del acuerdo, el cuadro catalán liberó a Ferran de sumarse a los entrenamientos de pretemporada el pasado miércoles, otorgándole permiso mientras se define su futuro.

En el Parque de los Príncipes, el seleccionado español -héroe de en el último Mundial- se reencontrará con Luis Enrique Martínez, director técnico que ya apostó fuerte por él durante su etapa al mando de la selección.