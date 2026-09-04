Luis Enrique renovó como técnico de PSG hasta el año 2030

París Saint-Germain (PSG) informó este viernes la renovación de Luis Enrique Martínez como entrenador del equipo hasta 2030.

El técnico, de 56 años y que llegó al conjunto parisino para la campaña 2023-24, impulsó a su equipo a ganar las dos únicas Champions League de su historia, tanto en 2024-25 como en 2025-26, en las finales vencidas ante Inter de Milán y Arsenal, respectivamente, además de haber sostenido un dominio incontestable en los torneos franceses.

En total, desde que Luis Enrique lo dirige, PSG ha ganado 12 de los 16 títulos por los que ha competido, desde 2023-24 en adelante.

En esta temporada ya fue campeón de la Supercopa de Europa, con una victoria por 2-1 frente a Aston Villa el pasado agosto, aunque también perdió la Supercopa de Francia frente a Lens.

La pasada temporada ganó cinco títulos: La tercera Ligue 1, más las Supercopas de Europa y Francia y la Copa Intercontinental, además de la citada Liga de Campeones.

Sólo no consiguió la Copa de Francia en 2025-26.

En 2024-25, se impuso por 5-0 a Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, pero también ganó cuatro de los cinco títulos por los que jugó: La liga, la Copa y la Supercopa de Francia y la Champions.

Todos menos el Mundial de Clubes en Estados Unidos, con la derrota por 3-0 con Chelsea en el encuentro decisivo.

Luis Enrique, que ha dirigido 178 partidos a su actual equipo, ganó tres títulos a su llegada en 2023-24: la liga, Copa y Supercopa de Francia.