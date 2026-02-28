El club francés París Saint Germain derrotó por 0-1 a Le Havre en el Estadio Océane y aumentó a cuatro puntos su ventaja en la cima de la Ligue 1. El conjunto del entrenador español Luis Enrique consiguió el triunfo con un gol de Bradley Barcola y contó con la destacada presencia del mediocampista español Dro Fernández, quien ratificó su titularidad en una jornada donde la escuadra de París aprovechó el tropiezo de Lens en Francia.

