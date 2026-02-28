Síguenos:
Inter venció a Genoa y sacó 13 puntos de ventaja en la cima de la Serie A

El club italiano Inter de Milán venció por 2-0 a Genoa en el Estadio "Giuseppe Meazza" y sumó su octava victoria consecutiva para consolidar su liderato en la Serie A. La escuadra del técnico rumano Christian Chivu se impuso con tantos de Federico Dimarco y Hakan Calhanoglu, resultado que le permitió sacar una ventaja de 13 unidades sobre AC Milan tras superar la reciente eliminación sufrida en la Champions League en Italia.

