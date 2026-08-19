Paul Pogba acordó su salida de AS Monaco y busca nuevos rumbos

AS Mónaco y el otrora seleccionado francés Paul Pogba, que fue campeón del mundo en 2018 con los 'bleus', pusieron fin de forma anticipada al contrato que les unía y que debía prolongarse hasta junio de 2027, según anunciaron ambas partes este miércoles.

En un comunicado publicado en la página de internet del club monegasco, las dos partes explicaron que comparten el diagnóstico de que "los objetivos inicialmente fijados se han alcanzado parcialmente".

El director general del equipo, Thiago Scuro, reconoció que este final no es el que habían esperado, "pero no se debe olvidar el entusiasmo que acompañó su vuelta a un club ni el hecho de que durante este periodo volvió a los terrenos de juego y al fútbol profesional".

Una alusión al hecho de que el club monagesco lo fichó en junio de 2025 y de esa forma lo rescató tras cumplir 18 meses de suspensión por un control de dopaje cuando jugaba con Juventus de Turín.

El equipo, en cualquier caso, quiso mostrar "todo su reconocimiento hacia el campeón del mundo de 2018 por su confianza y por el extremo profesionalismo que ha demostrado a lo largo de su aventura monegasca".

Añadió que en ese tiempo el centrocampista de 33 años había demostrado "un estado de ánimo destacable, una determinación y una exigencia continuas".