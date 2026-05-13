Previo a la final de Champions: PSG se coronó pentacampeón de la Ligue 1

Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1 este miércoles tras vencer por 0-2 a Lens en el Estadio Bollaert-Delelis, asegurando matemáticamente su quinta corona al hilo y la decimocuarta en su historia a falta de una fecha para el término del certamen francés.

Con goles del georgiano Khvicha Kvaratskhelia (29') y otro del senegalés (Ibrahim Mbaye 90+3') los dirigidos por Luis Enrique superaron a su escolta en el torneo, llegando a 76 puntos y sacando una diferencia de nueve unidades.

Por su parte, este nuevo título significó el undécimo trofeo del entrenador español desde su llegada a la institución en 2023; donde suma tres Ligue 1, dos Copas de Francia, tres Supercopas de Francia, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y una Intercontinental.

Ahora, el cuadro parisino buscará cerrar su temporada en el torneo local midiéndose a París FC el 17 de mayo para posteriormente disputar una nueva final de Liga de Campeones ante Arsenal el próximo 30 de dicho mes en Budapest, Hungría.