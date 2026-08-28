PSG recibió millonaria multa por el mal estado del césped del Parque de los Príncipes

París Saint-Germain, vigente campeón del fútbol francés, fue sancionado este viernes con una multa de 150.000 euros por no mantener en condiciones adecuadas el césped del Parque de los Príncipes para su primer partido como local de la temporada.

La decisión fue adoptada por la Comisión de Competiciones de la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP), que aplicó el artículo 501.4 de su reglamento, relacionado con las obligaciones de los clubes respecto del estado del terreno de juego y la disponibilidad de un estadio alternativo.

El césped del recinto parisino sufrió importantes daños durante el verano europeo debido a los sucesivos episodios de altas temperaturas que afectaron a Francia.

La situación obligó a modificar la planificación del encuentro que PSG debía disputar frente a Stade Rennais, ya que finalmente el compromiso se jugó en el estadio del cuadro que originalmente debía actuar como visitante.

Además de la multa, la Comisión de Competiciones aceptó que el duelo correspondiente a la segunda rueda también cambie su localía, por lo que el encuentro previsto para la fecha 23 se disputará en el Parque de los Príncipes durante el fin de semana del 6 de marzo.

Stade Rennais se había mostrado contrario a esta determinación y argumentó que no era responsable de la inversión de localía del primer partido, encuentro que debió organizar con escaso margen de preparación.

El club sostuvo además que la modificación le provocó un perjuicio económico estimado en alrededor de 500.000 euros por ingresos que dejó de percibir.