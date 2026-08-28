Diputado PS pide investigar si Kast tiene vínculos con Fernando Cerimedo y sus "granjas de bots"

El diputado Juan Santana (PS) ofició al Ministerio Público para investigar eventuales vínculos del operador político argentino Fernando Cerimedo con integrantes del equipo del Presidente José Antonio Kast, en el marco de presuntas operaciones digitales en Chile orquestadas con "ejércitos de bots".

Cerimedo se presenta como consultor de comunicación política y militante de la derecha internacional. Fundó la agencia Numen, una academia de marketing político y el portal La Derecha Diario, posteriormente adquirido parcialmente por el empresario español Javier Negre.

La detención, el 18 de agosto, del periodista -que asesoró a los presidentes Javier Milei, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz- incluyó la incautación de una granja de bots que, al parecer, se usaba para impulsar campañas de apoyo o desprestigio de causas y personas en X e Instagram, a través de perfiles automatizados falsos.

Cerimedo, cuya causa de detención fue un atentado contra su expareja boliviana, la abogada Nadia Beller, desató una fiebre por conocer aún más sobre las granjas de bots, al haber sido señalado como un especialista en prácticas de 'campaña sucia' durante las elecciones en Brasil, Argentina, Bolivia y Honduras, entre otros países latinoamericanos.

"Lo grave son los vínculos que aparecen con personas del equipo de Kast"

Debido a esta situación, el diputado Santana detalló que presentó "una denuncia ante la Fiscalía por los graves antecedentes que vinculan a Fernando Cerimedo con operaciones digitales en Chile. También oficiamos al Servel y realizamos otras acciones de fiscalización".

"Lo grave de esto, son los vínculos que aparecen con personas del equipo de José Antonio Kast y la posibilidad de que alcancen al propio presidente de la República", indicó el militante PS.

El parlamentario dijo que el requerimiento busca "saber qué hizo Cerimedo en Chile, quién lo contrató y quién pagó sus servicios. Esto, sin lugar a duda, debe investigarse a fondo".

Fiscal Valencia: Recibimos la denuncia, pero aún no la investigamos

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el fiscal nacional, Ángel Valencia, fue consultado por el requerimiento que ingresó Santana, y señaló que ayer vio "la denuncia sobre el escritorio de la jefa de gabinete justo antes de irme de mi casa, (pero) aún no (iniciamos una investigación)".

"Lo que corresponde, una vez que ya hemos recibido esa denuncia en la Fiscalía Nacional, es que la remitamos a una fiscalía regional para los efectos de que un fiscal decida si procede abrir una investigación, eventualmente archivarla o decidir que no hay delito dentro de los hechos que aparecen relatados", explicó el jefe del Ministerio Publico.

El persecutor también detalló los eventuales delitos vinculados al uso de granjas de bots en Chile: "Depende de lo que haga con ellos. Si se dedica, por ejemplo, a cometer estafa informática, podría ser un instrumento para cometerlo. Hoy día ese es uno de los desafíos más importantes. Vamos a la carrera detrás de los hechos", puntualizó.

¿Cómo operan las granjas de bots en Latinoamérica?

Las granjas de bots, recurso tecnológico usado en las redes sociales para forzar las tendencias, son una herramienta clave en las operaciones políticas de América Latina y en muchos casos operan en los márgenes de la ética y la ley, como se reveló tras el hallazgo de una de ellas en Bolivia a raíz de la detención del argentino Fernando Cerimedo por intento de femicidio.

El director de la agencia de publicidad argentina Be Influencers y coautor de 'Los últimos humanos', Juan Marenco, explicó a EFE que una granja de bots es un "uso no humano de internet", es decir, "un grupo de computadoras que simulan ser usuarios para hacer tal o cual acción: comentar, generar un contenido, visualizar un video, pieza, dibujo, foto o posteo" en las redes.

"Muchos artículos académicos dicen que más del 50% del tráfico de internet son bots, inclusive la IA. Hace mucho tiempo que se viene discutiendo sobre qué pasa cuando haces publicidad programática digital, si la gente que te ve es gente real o son bots", aseveró.