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[VIDEO] Alarmas en PSG: Doué sufrió una grave lesión de rodilla ante Niza
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero hizo un mal giro y fue retirado en camilla justo antes del descanso.
El delantero hizo un mal giro y fue retirado en camilla justo antes del descanso.
Más allá de su marcador favorable ante OGC Niza por la fecha 11 de la Ligue 1, Paris Saint-Germain quedó conmocionado por la grave lesión del delantero Désire Doué durante la primera etapa.
El delantero de 21 años que había anotado el 2-1 parcial a los 32', realizó un mal movimiento al girar con balón dominado y se lesionó la rodilla derecha, generando preocupación en compañeros y rivales por sus evidentes muestras de dolor.
Doué fue retirado en camilla bajo los aplausos de ambas fanaticadas, a la espera de los estudios que confirmen la cuantía de su lesión.