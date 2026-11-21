Más allá de su marcador favorable ante OGC Niza por la fecha 11 de la Ligue 1, Paris Saint-Germain quedó conmocionado por la grave lesión del delantero Désire Doué durante la primera etapa.

El delantero de 21 años que había anotado el 2-1 parcial a los 32', realizó un mal movimiento al girar con balón dominado y se lesionó la rodilla derecha, generando preocupación en compañeros y rivales por sus evidentes muestras de dolor.

Doué fue retirado en camilla bajo los aplausos de ambas fanaticadas, a la espera de los estudios que confirmen la cuantía de su lesión.