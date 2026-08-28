[VIDEO] Jugó igual: El brutal choque de Safonov en el calentamiento de PSG

París Saint-Germain logró un agónico empate en su visita a Lille OSC este viernes, pero una de las imágenes de la jornada ocurrió antes del partido, con el arquero Matvei Safonov como protagonista.

El golero ruso de PSG voló ensayando un despeje de puños durante el calentamiento, pero chocó violentamente contra un miembro del staff de su equipo: Estrelló su cara de lleno en la cadera del colaborador.

Pese al fuerte impacto, el guardameta disputó todo el encuentro, aunque requirió un vendaje kinesiológico en el cuello.

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