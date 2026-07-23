Alejandro Garnacho se convirtió en compañero de "Dibu" Martínez en Aston Villa

El argentino Alejandro Garnacho se convirtió en compañero de su compatriota Emiliano "Dibu" Martínez este jueves, tras el acuerdo de Chelsea con Aston Villa para su cesión durante la temporada 2026-27.

"Estoy muy feliz de estar aquí. No veo la hora de empezar a jugar. Es un club importante que está creciendo muy rápido, así que estoy deseando empezar", declaró Garnacho en su primera entrevista con VillaTV, en la que mostró su ilusión por iniciar esta nueva etapa.

El internacional argentino aseguró que llega a Aston Villa, que entrena el español Unai Emery, con el objetivo de recuperar su mejor nivel y ayudar al equipo. "

Quiero estar en mi mejor versión, trabajar duro cada día y dar lo mejor de mí para el club y para los aficionados", afirmó Garnacho.

El extremo de 22 años, aterrizó en el conjunto inglés tras una temporada en Chelsea, equipo al que se incorporó el pasado verano procedente de Manchester United. En Stramford Bridge disputó 43 encuentros oficiales, en los que anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias.

Formado en las categoría inferiores de Atlético de Madrid y Manchester United, acumula experiencia en la Premier League y fue nominado con la selección Argentina, donde fue convocado en varias ocasiones en los últimos años.