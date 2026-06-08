Arne Slot en su despedida de Liverpool: "Me hicieron sentir bienvenido desde el principio"

El entrenador neerlandés Arne Slot se despidió de Liverpool mediante una emotiva carta en la que agradeció el apoyo recibido durante sus dos temporadas al frente del club y aseguró que los hinchas lo hicieron sentir "bienvenido desde el principio".

"Me hicieron sentir bienvenido desde el principio y me ayudaron en mi camino. Eso es algo que valoro mucho. El amor, la compasión y el apoyo demostrados por la familia del Liverpool fueron extraordinarios. El cambio es parte del fútbol, pero sé que este club seguirá haciendo que su gente se sienta orgullosa", expresó el estartega en un escrito difundido por Liverpool Echo.

Slot llegó a Liverpool en 2024, estando dos años en el cargo, en los que consiguió la Premier League en su primera temporada, pero decepcionó en las copas nacionales y en Champions League, en la cual fue eliminado por París Saint-Germain en ambas ediciones, lo que culminó en su destitución por parte de la directiva

"Que todas esas emociones culminaran en un título de la Premier League después de 12 meses fue algo especial. No era solo un trofeo, sino una recompensa al trabajo, el sacrificio y el compromiso demostrados por muchas personas del club", reconoció.

En su carta de despedida también tuvo unas palabras de recuerdo para Diogo Jota, jugador al que dirigió en su primer año y que falleció en julio del año pasado en un accidente de tránsito en Zamora, España.

"Resulta imposible expresar con palabras el dolor de haber perdido a Diogo tan solo unas semanas después de haber estado celebrando juntos. Por encima de todo, quiero rendir homenaje a un compañero, a un gran amigo y a una persona excepcional que dejó una huella profunda cada vez que defendió con orgullo el escudo de este club", afirmó.

"En uno de los capítulos más duros en la historia de nuestra institución, el cariño, la empatía y la solidaridad de toda la familia del Liverpool fueron algo conmovedor. Ahora que me toca despedirme de este club, no puedo dejar de mencionar que el respeto con el que honraron la memoria de Diogo y la unión que demostraron es algo que guardaré en mi corazón para siempre", complementó Slot.

A pesar de haber conseguido la clasificación a la próxima edición de Champions League gracias a un quinto puesto en Premier League, el cuadro de Anfield decidió prescindir de los servicios del técnico neerlandés, que se va con 113 partidos dirigidos en los que cosechó 66 victorias, 19 empates y 28 derrotas.