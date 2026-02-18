Arsenal tendrá las entradas más caras del fútbol inglés tras anunciar nueva alza de precios

El club inglés Arsenal anunció un incremento en el valor de sus entradas por quinto año consecutivo, además de la creación de una categoría especial denominada A+ para los partidos de mayor relevancia. Esta nueva estructura tarifaria posicionó a los boletos de la escuadra londinense como los más costosos en todo el territorio de Inglaterra.

La nueva entrada A+ tendrá un costo que oscila entre las 90 libras (103 euros) y las 168 libras (192 euros), valores que se aplicarán exclusivamente en instancias decisivas de la Champions League, como cuartos de final y semifinales. Asimismo, la dirigencia determinó que dos encuentros de la Premier League por temporada subirán a la categoría B+, consolidando un sistema de cinco bandas de precios diferentes.

Según las estimaciones de la entidad de Londres, el alza general del 3,9 % generará ingresos adicionales de 6 millones de libras por curso. No obstante, la comparación estadística arrojó que una entrada de la categoría más baja costará la próxima temporada un 27 % más que en 2022, mientras que el número de partidos incluidos en los abonos anuales disminuyó.

El grupo oficial de aficionados de Arsenal (AST) comunicó su rotundo rechazo a la propuesta. La agrupación aseguró que esta política sigue un modelo orientado a "exprimir cada vez más al aficionado" y vinculó la decisión a la mayor presencia de directivos de Estados Unidos en la cúpula del club. "Nos oponemos con firmeza", afirmaron los representantes de la hinchada.

Por su parte, la administración de Arsenal justificó la medida argumentando un alza sostenida en los costos de operación dentro de la industria del fútbol global, manteniendo la tendencia de incrementos superiores al 4 % que aplicó desde la campaña 2022-2023.