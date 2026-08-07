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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Ben Brereton tendrá una prueba de fuego para seguir en Southampton

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

El equipo del seleccionado chileno debuta este sábado en la Copa de la Liga de Inglaterra.

Ben Brereton tendrá una prueba de fuego para seguir en Southampton
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Southampton debuta este sábado en la primera fase de la Copa de la Liga en Inglaterra enfrentando a Colchester United, encuentro que puede marcar un antes y un después para el futuro del delantero nacional Ben Brereton Díaz.

Es que en conferencia de prensa, el alemán Tonda Eckert, director técnico del elenco albirrojo, reconoció que el choque de este sábado es fundamental para la continuidad del chileno-inglés, pretendido por varios equipos del ascenso británico.

"Él tendrá algunos minutos el sábado, y luego en algún momento veremos en dónde estamos", indicó el estratego, quien le dio rodaje a "Big Ben" a lo largo de la temporada.

De hecho, el germano confesó que "tuve una conversación con él cuando regresó. Creo que hay muchos equipos del Campeonato que adorarían tenerlo, es un jugador muy bueno".

Para cerrar, el adiestrador del conjunto santo apuntó que "estamos muy abiertos a ver cómo se siente, tiene una gran conexión con muchos de sus compañeros de equipo".

El duelo de Southampton ante Colchester United está programado para este sábado a las 12:30 horas (16:30 GMT).

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