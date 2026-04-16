Bernardo Silva confirmó que dejará Manchester City a final de temporada

El portugués Bernardo Silva, atacante de Manchester City, confirmó este jueves que dejará el conjunto inglés a final de temporada, cuando venza su actual contrato.

Bernardo, de 31 años, acumula nueve temporadas en el cuadro celeste, en las que suma seis títulos de la Premier League y una Champions League, entre muchos otros trofeos.

"Cuando llegué hace nueve años, seguía el sueño de un niño pequeño que quería triunfar en la vida y conseguir grandes cosas. Esta ciudad me ha dado mucho más de lo que hubiera pensado. Lo que hemos ganado es un legado que siempre me alegrará el corazón", dijo Bernardo en un comunicado de despedida.

"En poco tiempo es momento de decir adiós a la ciudad donde hemos ganado tanto, pero también donde comencé mi matrimonio y mi familia", añadió.

El portugués llegó al City a mediados de 2017 procedente de AS Mónaco a cambio de 50 millones de euros y se convirtió en uno de los buques insignia del éxito reciente del mejor City de la historia, de la mano de un Josep Guardiola que siempre le ha considerado uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.