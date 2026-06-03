Amistoso de Chile con RD Congo no se jugará en España

El amistoso entre Chile y República Democrática del Congo, programado para el martes 9 de junio, no se disputará en España luego de la determinación tomada en La Línea de la Concepción, localidad de Cádiz que vetó el encuentro por razones sanitarias vinculadas al brote de ébola en el país africano.

Según información que conoció Cooperativa Deportes, los jugadores ya fueron comunicados de que el partido no se desarrollará en territorio español y la organización trabaja en una nueva sede para intentar mantener el compromiso ante el equipo mundialista.

Una de las opciones que surgió en el análisis es Bélgica, país donde RD Congo ya se encuentra trabajando en su preparación mundialista.

La decisión en La Línea se produjo después de que las autoridades locales rechazaron autorizar el duelo por falta de información sanitaria suficiente.

Antes de ese compromiso, la Roja enfrentará este sábado 6 de junio a Portugal en Oeiras, en el primero de sus amistosos de la gira europea.