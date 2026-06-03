Megarreforma: Tensa discusión en el Senado por falta de informes y aumento de deuda pública

La Comisión de Hacienda del Senado inició formalmente este miércoles el segundo trámite legislativo de la megarreforma del Gobierno, cuyo debate estuvo marcado por la resistencia de la oposición ante la ausencia de informes detallados sobre el impacto financiero de la iniciativa y su meta fiscal.

La discusión comenzó con un fuerte intercambio de palabras entre la senadora Daniella Cicardini (PS) y el presidente de la UDI, Javier Macaya, luego de que la parlamentaria cuestionara la falta de claridad en las cifras.

La legisladora socialista encaró al timonel gremialista señalando que "pareciera ser que usted se confundió un poquito" respecto a la importancia de la meta fiscal en la discusión.

Ante la consulta de la legisladora sobre si conocía el concepto técnico, el senador Macaya respondió que "por cierto que sé lo que es", pero descartó haber cuestionado las preguntas de la senadora durante las sesiones previas.

Quiroz defendió que el Estado sea garante de las inversiones privadas

En la misma sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso los ejes del proyecto estrella del Gobierno y defendió la creación de un mecanismo que convierte al Estado en asegurador de las inversiones privadas en caso de que los proyectos sufran una revocación en tribunales de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

"El porcentaje que finalmente es anulado del total de los que entran es un porcentaje extremadamente bajo. Pero como la persona no sabe si al final lo van a eliminar o no, la espera es igual. Entonces, resulta muy costoso decir: 'este es un proyecto de inversión de 5.000 millones de dólares, está esperando que terminen todos los recursos'", explicó.

"La probabilidad de que uno de esos recursos terminen en que el proyecto no se pueda hacer o que le eliminen la RCA es muy baja. Esto es como tirarse de un paracaídas y saber si uno se va a morir o no; es muy baja la probabilidad, pero las consecuencias son muy altas. Eso significa que quienes interponen recursos, en muchos casos, existe ese incentivo a extorsionar al titular", enfatizó.

Oposición rechaza aumento de deuda pública

Durante esta tarde, el ministro Quiroz se presentará ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para presentar el proyecto de ley que busca aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares ante un déficit fiscal mayor al proyectado inicialmente.

La bancada del Partido por la Democracia (PPD) anunció este miércoles que rechazará la solicitud del Ejecutivo, luego de que ayer hiciera lo propio la bancada de la Democracia Cristiana (DC).

"El ministro Quiroz ya no tiene pudor. Pasó por este Congreso una megarreforma tributaria que va a provocar que en este país dejemos de percibir más de 4.800 millones de dólares por año", fustigó la diputada Andrea Parra (PPD).

"Ahora quiere llegar, sin ni una pizca de vergüenza, a pedirle a este Congreso que aprobemos un endeudamiento de más de 6.200 millones de dólares. Él quiere favorecer a los más ricos y que los más vulnerables paguen la deuda", reprochó.

En respuesta, el biministro Claudio Alvarado pidió a la oposición "que tenga un poquito más de pudor sobre el tema, porque este proyecto de endeudamiento es producto de la gestión y Administración anterior".

Pese a las críticas iniciales, el Gobierno logró destrabar el apoyo de la bancada de los Nacional Libertarios, luego de que su líder, el diputado Johannes Kaiser, confirmara un giro en su postura tras recibir explicaciones sobre las consecuencias de un eventual rechazo.

Finalmente, la sala de la Cámara Baja se apresta a votar el proyecto de reajuste al sueldo mínimo, el cual propone un aumento de 14.500 pesos adicionales para los trabajadores, junto con un incremento proporcional para los menores de 18 años y mayores de 65 años.