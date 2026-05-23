Bruno Fernandes fue elegido como el mejor jugador de la temporada en la Premier League

El mediocampista portugués Bruno Fernandes se adjudicó el premio al mejor jugador de la temporada 2025/26 de Premier League. El capitán de Manchester United obtuvo el máximo reconocimiento tras imponerse en una votación a las figuras de Arsenal y Manchester City.

El luso se impuso a nombres como David Raya, Gabriel Magalhães y Declan Rice, todos representantes del cuadro "Gunner". Así mismo, también superó a Erling Haaland y Antoine Semenyo de Manchester City, Igor Thiago de Brentford y Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest.

El seleccionado portugués contabilizó 20 asistencias, cifra con la que igualó el récord absoluto que ostentaban el francés Thierry Henry y el belga Kevin De Bruyne. Junto a esto, aportó ocho anotaciones en 34 partidos.

Con esta distinción, Manchester United volvió a posicionar a uno de sus referentes tras temporadas marcadas por el dominio de jugadores de Manchester City y Liverpool.