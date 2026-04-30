Burnley anunció a Michael Jackson como DT interino y se volvió viral

Con el descenso ya consumado en la Premier League, Burnley anunció la salida del entrenador Scott Parker y a Michael Jackson como director técnico interino para completar la temporada, siendo la última movida ampliamente comentada en redes sociales.

Con el reciente estreno de la película biográfica "Michael" y la evidente coincidencia de nombres, las bromas y referencias sobre el "Rey del Pop" no se hicieron esperar.

Michael James Jackson, aunque deportivamente se le llama simplemente Mike Jackson, es un exfutbolista de 52 años que disputó categorías secundarias del fútbol inglés entre 1992 y 2010.

Burnley tendrá a Jackson para afrontar las cuatro fechas restantes en la Premier, con debut inmediato mientras el club busca el técnico definitivo pensando en la siguiente campaña.

"Mike Jackson, con el apoyo del cuerpo técnico actual, se hará cargo del equipo de forma interina, empezando por el encuentro del viernes como visitante contra el Leeds United)" de este viernes 1 de mayo a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT), indicó el comunicado oficial.