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Chelsea arrolló con siete goles a Port Vale y clasificó a las semifinales de la FA Cup

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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Chelsea goleó en Stamford Bridge por 7-0 a Port Vale, de la Tercera División inglesa, en los cuartos de final de la FA Cup y avanzó a las semifinales del certamen doméstico. Los goles para los “blues” los anotaron Jorrel Hato a los 2’, Joao Pedro a los 25’, Jordan Lawrence (AG) a los 43’, Tosin Adarabioyo a los 57’, Andrey Santos a los 69’, Estevao a los 82’ y Alejandro Garnacho de penal a los 90+2’.

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