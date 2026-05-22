Manchester City homenajeará a Josep Guardiola con una tribuna y una estatua

Manchester City anunció que nombrará una de sus tribunas en honor a Josep Guardiola y que además construirá una estatua en los alrededores del Etihad Stadium para homenajear al entrenador más laureado de su historia.

La decisión fue comunicada después de que Guardiola anunciara este viernes que abandonará el club al final de la temporada, luego de conquistar 20 títulos, entre ellos seis Premier League y una Champions League, durante casi diez años en el cargo.

El reconocimiento incluirá el nombre del técnico en la tribuna norte del estadio, recientemente remodelada con más de 7.000 nuevos asientos, y una estatua similar a las que ya tienen Vincent Kompany, David Silva y Sergio Agüero. "La tribuna y la estatua asegurarán que el legado de Pep esté siempre en este club, en la ciudad de Mánchester y en el fútbol inglés", afirmó el presidente Khaldoon Al Mubarak.