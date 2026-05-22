Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y neblina
Santiago5.4°
Humedad97%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Manchester City homenajeará a Josep Guardiola con una tribuna y una estatua

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico español dejará el club al final de la temporada tras ganar 20 títulos en casi diez años.

Manchester City homenajeará a Josep Guardiola con una tribuna y una estatua
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Manchester City anunció que nombrará una de sus tribunas en honor a Josep Guardiola y que además construirá una estatua en los alrededores del Etihad Stadium para homenajear al entrenador más laureado de su historia.

La decisión fue comunicada después de que Guardiola anunciara este viernes que abandonará el club al final de la temporada, luego de conquistar 20 títulos, entre ellos seis Premier League y una Champions League, durante casi diez años en el cargo.

El reconocimiento incluirá el nombre del técnico en la tribuna norte del estadio, recientemente remodelada con más de 7.000 nuevos asientos, y una estatua similar a las que ya tienen Vincent Kompany, David Silva y Sergio Agüero. "La tribuna y la estatua asegurarán que el legado de Pep esté siempre en este club, en la ciudad de Mánchester y en el fútbol inglés", afirmó el presidente Khaldoon Al Mubarak.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada