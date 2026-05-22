Josep Guardiola confirmó su salida de Manchester City

El técnico español Josep Guardiola confirmó este viernes su salida de Manchester City a final de temporada, tras 10 años en el club y luego de ganar seis títulos de Premier League y uno Liga de Campeones.

Pese a que tenía un año más de contrato, Guardiola decidió poner punto y final a su carrera a final y recibirá un gran homenaje este domingo en el último partido en el Etihad Stadium.

Guardiola se irá del City con 593 partidos dirigidos y 20 títulos, entre ellos seis de Premier League, una Champions -la primera en la historia del City-, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

El de Santpedor (Barcelona) se marcha como el técnico más laureado de la historia del club y a la altura de los más grandes de Inglaterra, tras 10 años en los que no sólo ha convertido al City en el dominador sin dudas de toda competición nacional, sino que también ha transformado la forma de jugar al fútbol en todas las divisiones, implantando un estilo de juego que muchos han intentado copiar, pero pocos replicar.

Aunque tenía un año más de contrato, después de firmar una renovación por dos años a finales de 2024, Guardiola ha decidido marcharse del City después de una temporada en la que ha conquistado el doblete de copas nacionales, con la Copa de la Liga que le ganó a Arsenal y la FA Cup a Chelsea, y una vez consumada la reconstrucción que necesitaba esta plantilla tras la fatídica 2024-2025 en la que se quedó en blanco, la segunda vez que le pasó con el City después del curso de su debut.