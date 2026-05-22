Deja el interinato: Michael Carrick será DT de Manchester United por dos temporadas

El entrenador de Manchester United, Michael Carrick, dejará su condición de interino y será el técnico permanente del equipo durante las próximas dos temporadas, según anunció este viernes el club inglés.

Carrick llegó como entrenador interino al equipo en enero, después del despido de Rúben Amorim, y logró la clasificación de los 'Red Devils' con holgura a la Liga de Campeones, lo que ha llevado a la directiva a confiar en él con vistas a dirigir el proyecto en los próximos años, por lo que firmó un contrato de dos temporadas con opción a una adicional.

El que fuera mediocampista del propio United, con el que conquistó cinco títulos de Premier League y una Champions, entre otros títulos, dirigió 16 partidos del United, con 11 victorias, tres empates y dos derrotas.

Carrick asumió las riendas en enero de un United deprimido tras la etapa de Amorim, al que le costó años ganar dos partidos seguidos, y lo ha convertido en uno de los equipos más en forma del campeonato, asegurando el tercer puesto en la Premier League sólo por detrás de Manchester City Arsenal.

Las expectativas para el año que viene serán más grandes, y de Carrick se espera que pueda volver a pelear por una Premier League que no ganan desde 2013, el último año de Alex Ferguson, además de dar una buena imagen en las copas domésticas y en Europa, donde vuelven a la Liga de Campeones tras un año de ausencia en competiciones UEFA.