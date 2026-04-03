Chelsea marginó a Enzo Fernández por "cruzar una línea" con sus comentarios

Chelsea castigó al volante argentino Enzo Fernández con dos partidos al margen del equipo por "cruzar una línea", debido a los comentarios que realizó respecto a su futuro en la institución.

En una reciente entrevista, el seleccionado de la "albiceleste" aseguró que, pese a tener aún varios años de contrato, no sabe si seguirá la próxima temporada en Stamford Bridge.

"Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El futbolista vive donde quiera", expresó a Avirales.

Frente a esto, el propio técnico Liam Rosenior salió al paso en la última conferencia: "Es decepcionante que Enzo hable así. Cruzó una línea en términos de nuestra cultura y de lo que queremos aquí".

"En cuanto a la decisión, no es mía o de los directivos. Todos estamos alineados. La puerta no está cerrada para que vuelva, pero es una sanción", agregó el técnico de los "Blues"

Hasta entonces, Enzo Fernández se perderá el cruce ante Port Vale por los cuartos de la FA Cup y también el duelo como local ante Manchester City por la fecha 32 de la Premier League, volviendo para la jornada siguiente ante Manchester United el 18 de abril.