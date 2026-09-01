Crystal Palace negocia millonario fichaje de Osorio en el cierre del mercado de la Premier League

El atacante chileno Darío Osorio, una de las figuras de Midtjylland de Dinamarca, apareció como uno de los nombres protagonistas en las últimas horas del mercado de fichajes de la Premier League, luego de que Crystal Palace iniciara gestiones para intentar concretar su incorporación.

De acuerdo con información publicada por el periodista Simon Jones en Daily Mail, Crystal Palace cambió su objetivo hacia el extremo de 22 años y los clubes se encuentran conversando por una operación que ronda los 24 millones de libras.

La negociación por Osorio surgió mientras se encontraba en duda la llegada del defensor francés Malick Fofana a Crystal Palace, jugador que volvió a aparecer en la órbita de Sunderland después de que el conjunto londinense intentara adelantarse en su contratación.

Una carrera contra el tiempo por Osorio

Las tratativas se producen precisamente durante el último día del mercado de transferencias de la Premier League, cuya ventana de verano cierra este martes 1 de septiembre a las 23:00 horas de Inglaterra (18:00 horas en Chile).

De esta manera, Crystal Palace tiene pocas horas para avanzar en un eventual acuerdo con Midtjylland y completar los trámites necesarios para incorporar a Osorio antes del cierre de la ventana.

El chileno llegó al fútbol danés procedente de Universidad de Chile y sus actuaciones en Europa y con la selección nacional lo instalaron como una de las principales figuras jóvenes del fútbol chileno en el extranjero.

Esto, mientras en Dinamarca el medio Herning Folkeblad aseguró este martes que Darío Osorio no participó del entrenamiento de FC Midtjylland y apuntó a una salida inminente del seleccionado chileno.

"Osorio se vende hoy en una operación récord. El sustituto ya está en Ikast", publicó el diario danés, en referencia además a la llegada del venezolano David Martínez como posible reemplazante del formado en Universidad de Chile. La información coincide con lo reportado por Bold, que también consignó la ausencia del chileno de la práctica del plantel.

Sólo restan detalles para la llegada de Osorio a la Premier

El periodista Ben Jacobs, destacado comunicador británico, aseguró que Darío Osorio ya está próximo a convertirse en nuevo jugador de Crystal Palace.

La operación se realizará, según apuntó Jacobs, mediante un préstamo con una obligación de compra de 26 millones de euros, más otros cuatro millones en variables, además de un pago de dos millones por la cesión.

De acuerdo al reportero, Midtjylland conservará además un porcentaje de una futura venta y sólo restan detalles finales para cerrar el acuerdo, que se transformará en la transferencia más cara en la historia del fútbol danés una vez que se haga efectiva la obligación de compra.