¿Cuándo y dónde ver a Ipswich Town de Marcelino Núñez ante Liverpool en la Premier?

Ipswich Town, equipo del chileno Marcelino Núñez, enfrentará este viernes a Liverpool, uno de los grandes del fútbol inglés, en la tercera fecha de la Premier League de Inglaterra.

El duelo está programado para este viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Portman Road, y tendrá sólo transmisión por streaming, en la plataforma Disney+Premium.

El equipo del chileno está duodécimo en la Premier, y viene de perder por 5-2 ante Manchester United, en un partido donde Marcelino tuvo una ingrata actuación.

Liverpool, por su lado, aún no sabe de triunfos en la Premier, con dos empates en las fechas disputadas, ante Newcastle y Nottingham Forest, por lo que buscár su primer festejo en Ipswich.

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