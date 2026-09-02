Darío Osorio vivió su primera jornada como jugador de Crystal Palace

El delantero chileno Darío Osorio vivió este miércoles su primer día como jugador de Crystal Palace y el conjunto de la Premier League mostró distintos momentos de la llegada del seleccionado nacional a su nuevo club, luego de concretar su salida de FC Midtjylland.

Una de las publicaciones, bajo el mensaje "Vibras del primer día con Darío Osorio", mostró al futbolista de 22 años llegando a las instalaciones del Palace vestido de calle, con sus zapatos en la mano y descendiendo de una van antes de ingresar al recinto.

El club también aprovechó la jornada para presentar formalmente la trayectoria de su nuevo refuerzo. En un carrusel titulado "La historia de Darío Osorio", Palace destacó que juega como delantero, tiene 22 años y desarrolló su carrera entre Universidad de Chile y Midtjylland.

En la misma publicación, el elenco londinense recordó los dos títulos conseguidos por Osorio con Midtjylland, la Superliga y la Copa de Dinamarca, además de su recorrido con la selección chilena: 26 apariciones a nivel adulto y otras 11 en categorías juveniles.

Osorio posó por primera vez con las camisetas de Crystal Palace

Después llegó el turno de la producción oficial. Bajo la frase "La talla perfecta", Crystal Palace mostró al exjugador de Universidad de Chile vistiendo la camiseta negra del equipo en una de sus primeras fotografías como integrante del plantel.

La sesión continuó con nuevas imágenes del chileno posando con la indumentaria del club. "Luces afilado, Darío", escribió Palace junto a otra fotografía de Osorio con la camiseta de su nuevo equipo.

Crystal Palace cerró además la presentación de sus incorporaciones del último día del mercado con una publicación inspirada en una tendencia de redes sociales. En la imagen aparecen tres hombres caminando de espaldas con camisetas blancas del club y los nombres Timber, Osorio y Chilwell, los tres refuerzos sumados por el cuadro londinense durante la jornada final de la ventana de fichajes.