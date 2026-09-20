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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Darío Osorio volvió a ser suplente en empate de Crystal Palace ante Leeds United

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno lleva dos partidos consecutivos sin sumar minutos.

Darío Osorio volvió a ser suplente en empate de Crystal Palace ante Leeds United
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El chileno Darío Osorio volvió a ser suplente en Crystal Palace, que empató sin goles ante Leeds United en la quinta fecha de la Premier League.

Para el volante nacional, es el segundo partido consecutivo sin sumar minutos, ya que tampoco jugó el pasado jueves en la goleada a Lech Poznan en la Europa League.

Con el resultado en la Premier, Leeds quedó en el quinto puesto con nueve puntos, mientras que Crystal Palace tiene cuatro positivos en el decimoquinto lugar.

En la próxima fecha de la Premier, en octubre tras el receso por la ventana FIFA, Crystal Palace recibirá a Nottingham Forest.

Osorio, por su parte, viajará para integrarse a la selección chilena, que disputará tres amistosos en la fecha FIFA, ante Canadá, Estados Unidos y México.

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