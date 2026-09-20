Tabilo y Barrios fueron dominados en el dobles y Chile perdió la serie ante España

Chile sufrió una estrepitosa caída ante España y vio sentenciada su derrota en la segunda fase de las Qualifiers de Copa Davis con un total de 3-0, luego de una durísima caída de Alejandro Tabio y Tomás Barrios en el dobles.

El binomio nacional recibió un duro 6-0 y 6-3 a manos de Pedro Martínez y Jaume Munar, en una hora y 17 minutos sobre la arcilla del Court Central "Anita Lizana".

Los españoles fueron implacables en el primer set, con un dominio total que cerró el parcial en apenas 24 minutos. Cada ataque a la red, volea y globo resultaron a la perfección para los forasteros, situación que desmoralizó tanto a Barrios y Tabilo como al público en las gradas.

Nicolás Massú llevó a sus dirigidos a camarines para alistar el segundo asalto, pero la dinámica no cambió: Juego tras juego, España se puso 5-0. El humillante doble 6-0 era casi una realidad.

La reacción nacional llegó y encendió a los fanáticos, pero ya era demasiado tarde y no bastó para revertir la paliza recibida en el set inicial.

De esta manera, España se instaló en las finales que se jugarán del 24 al 29 de noviembre en Italia. Junto al anfitrión y los hispanos competirán Alemania, Austria, Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña y República Checa.

Chile, en tanto, tendrá que jugar en febrero la primera fase clasificatoria.