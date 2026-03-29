Duró solo 44 días: Tottenham Hotspurs anunció la salida de Igor Tudor

Tottenham Hotspurs, club de la Premier League, confirmó este domingo la marcha del croata Igor Tudor como técnico, apenas un mes y medio después de su contratación.

Los Spurs, que se encuentran inmersos en la pelea por no descender, despidieron en febrero a Thomas Frank y contrataron a Tudor como entrenador interino hasta final de temporada, pero han decidido prescindir del croata tras solo 44 días, siete partidos y solo una victoria, ante el Atlético de Madrid en un resultado que no evitó su eliminación en la Liga de Campeones.

Tudor llegó como solución de emergencia para la recta final de curso, pero en sus siete partidos en el cargo, cinco de ellos de Premier League, no logró más que esa victoria y un empate.

En su tiempo en el cargo, el Tottenham quedó eliminado en los octavos de final de la Champions, tras perder la ida 5-2 contra el Atlético de Madrid y ganar la vuelta 3-2 en casa. En Premier, registró derrotas contra Arsenal, Fulham, Crystal Palace y Nottingham Forest, además de un empate contra Liverpool. El 0-3 encajado contra el Forest el pasado fin de semana, que deja al equipo con un solo punto de ventaja respecto al descenso ha sido la gota que ha colmado el vaso para la directiva del norte de Londres.