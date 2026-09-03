"El próximo Alexis Sánchez": Prensa inglesa reaccionó con expectación al arribo de Osorio a Crystal Palace

El fichaje del atacante chileno Darío Osorio por Crystal Palace sobre el cierre del libro de pases en Europa no pasó desapercibido en Inglaterra dado que se transformó en uno de los nombres más comentados por la prensa deportiva inglesa durante el tradicional Deadline Day.

La expectativa en torno al formado en Universidad de Chile fue tal que el medio partidario We Are Palace no dudó en compararlo con una leyenda del fútbol nacional al titular: "¿Quién es Darío Osorio? Crystal Palace suma 'al próximo Alexis Sánchez'".

El citado portal destacó la rapidez de la dirigencia del club para asegurar al atacante de La Roja: "Crystal Palace cierra un acuerdo de £24,7 millones por Osorio tras el rechazo de Malick Fofana", subrayando el fuerte desembolso que implicó la operación.

Por su parte, los grandes gigantes de la cobertura británica también hicieron eco de la transferencia. La prestigiosa cadena Sky Sports lo incluyó de inmediato en su cobertura minuto a minuto entre las bombas de última hora del mercado: "Darío Osorio – de FC Midtjylland a Crystal Palace, préstamo".

En tanto, el diario The Telegraph analizó los movimientos estratégicos del cuadro londinense para potenciar su ataque, revelando que el chileno estuvo siempre en la carpeta de prioridades: "Crystal Palace se inclinó por Quinten Timber (...) después de analizar a varios otros mediocampistas, además del extremo Darío Osorio, del Midtjylland".

Finalmente, el portal de hinchas The Holmesdale elogió la jerarquía del nuevo refuerzo del sur de Londres: "Palace ficha al extremo chileno Darío Osorio procedente del Midtjylland", definiéndolo como un jugador de gran presente al calificarlo como "el muy valorado internacional chileno".