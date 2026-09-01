Enzo Fernández se despidió de Chelsea antes de fichaje récord por Manchester City

El volante argentino Enzo Fernández confirmó su salida de Chelsea antes de fichar por Manchester City en una operación de 145 millones de euros y publicó un extenso mensaje de despedida dirigido a los hinchas del conjunto londinense.

"Querido Chelsea. Quería que supieran que no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco es fácil. La realidad es que no he estado bien. Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en una casa para mí y para mi familia", escribió el campeón del mundo.

El mediocampista también recordó los momentos vividos durante su etapa en el club. "Sufrimos, lloramos y me enfadé muchas veces, pero también celebramos títulos y tuvimos victorias inolvidables. Juntos estuvimos en los buenos y los malos momentos", expresó.

Enzo Fernández explicó su decisión de dejar Chelsea

El argentino reconoció además que comprende el malestar que pueda generar su salida entre los seguidores del club y calificó la decisión como una de las más difíciles de su carrera.

"La vida va sobre tomar decisiones y ahora he tenido que tomar una muy difícil. Pero entiendo cómo funciona el fútbol. Sé la pasión que tenéis porque yo soy igual. Y si estuviera en la posición de ustedes pensaría igual", sostuvo.

Fernández cerró su mensaje agradeciendo a los trabajadores y aficionados de Chelsea antes de iniciar una nueva etapa en Manchester City.

"Quiero darle las gracias a todo el mundo. A todos los que trabajan en este club. Siempre estaréis en mi corazón, Blues. Siempre os desearé lo mejor", concluyó.