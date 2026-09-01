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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Osorio celebró su fichaje en Crystal Palace: Es un sueño de niño jugar en la Premier League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno realizó sus primeras declaraciones tras fichar en el club inglés.

Osorio celebró su fichaje en Crystal Palace: Es un sueño de niño jugar en la Premier League
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El chileno Darío Osorio se convirtió en nuevo jugador de Crystal Palace en Inglaterra y tras su fichaje, realizó sus primeras declaraciones en la web oficial del club, celebrando el sueño de poder jugar en la Premier League.

"Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un sueño que he tenido desde niño el poder jugar en la Premier League, y estoy ansioso por salir a jugar", declaró Osorio.

El chileno, de 22 años, llegó a Crystal Palace después de tres temporadas Midtjylland de Dinamarca, en donde fue figura con 25 goles y 18 asistencias en 121 partidos.

Crystal Palace, con Osorio en su plantilla, tendrá acción el sábado 5 de septiembre, ante Fulham como visita, a las 10:00 horas (14:00 GMT), en la tercera fecha de la Premier League.

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