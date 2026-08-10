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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Fundador de Amazon está a un paso de comprar paquete accionario de Liverpool FC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

Jeff Bezos se reunió junto a dos de los hombres más ricos del mundo.

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Un consorcio empresarial que incluye al fundador de Amazon, Jeff Bezos, está cerca de llegar a un acuerdo para adquirir casi un tercio de la propiedad del club inglés Liverpool, según adelantó este lunes Sky Sports.

Dicha sociedad la lidera el empresario británico-indio Amit Bhatia, director general de AyBe Capital Advisers y antiguo propietario de Queens Park Rangers, e incluye también al brasileño Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de la red social Facebook.

Pese a que la información no precisa si dicha operación se cerrará esta o la próxima semana, ni las cantidades que se abonarán, se trata de un acuerdo que incluye a tres de las personas más ricas del mundo.

Según el medio británico, se espera que el acuerdo implique una participación superior al 30 por ciento de este nuevo consorcio, casi un tercio de la propiedad del club.

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