Presidente Kast puso en duda las cifras de pobreza de la Encuesta Casen 2024

El Presidente José Antonio Kast cuestionó este lunes las cifras oficiales de pobreza entregadas por la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), argumentando posibles inconsistencias en la metodología e impacto real de las ayudas del Estado.

El estudio -dado a conocer a inicios de año- situó en 17,3% la tasa de pobreza en 2024, lo que representó una baja de 3,2 puntos respecto del resultado de 2022.

En entrevista con T13 Radio, el Mandatario apuntó a las mediciones dadas a conocer en la pasada administración de Gabriel Boric y puso en duda que la reducción de la pobreza responda al impacto real de las transferencias públicas.

"Nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios", señaló Kast, advirtiendo que, a través del ministro Jorge Quiroz (Hacienda), se "aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo con lo que se correspondía, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos".

En esta línea, el jefe de Estado indicó que "esa buena noticia que se dio en un minuto de las autoridades, de que la pobreza había bajado y que la fórmula para bajarla era con más subsidios, duró una semana, y después no se habló más de ese tema".

Kast aseguró que sobre mediciones anteriores "los parámetros para medir estaban excluyendo algunos" datos clave. (FOTO: ATON)

"Cuando el exministro de desarrollo social plantea que había sido Chile un modelo de cómo hacer las cosas, claramente no era así", arremetió el Presidente, alertando que "un estado que no recauda más, ¿cómo entrega más subsidios permanentemente? En alguna parte se va a tener que seguir endeudando y se va a generar el cruce de las expectativas con la realidad".

Pese a esta situación, aclaró que ninguno de los subsidios que se estén entregando en la actualidad no se van a cortar: "No vamos a ir en contra de ningún derecho adquirido a las personas", puntualizó.

Réplica de Giorgio Jackson y el respaldo institucional a la Casen

Las palabras de Kast provocaron una inmediata reacción por parte del exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, quien rechazó los cuestionamientos expresados hacia el instrumento estadístico. "

"Sin duda hace mal que el Presidente José Antonio Kast esté difundiendo mentiras. Estamos hablando de que ya no es candidato y hoy día está a cargo de este instrumento tan importante y transversalmente validado como la Casen", afirmó.

A través de una publicación en la red social X, el otrora secretario de Estado afirmó que el Presidente "vuelve a negar los datos de la encuesta Casen, con disminución de 600 mil personas de la línea de la pobreza desde 2022".

Asimismo, Jackson enfatizó que el proceso de diseño, levantamiento y validación de la Encuesta Casen cuenta con el respaldo de un trabajo técnico interdisciplinario e interinstitucional en el que intervienen el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y diversos paneles de expertos independientes.

Debido a esto, calificó los dichos de Kast como "gravísimas", advirtiendo que sus palabras ponen en duda la labor que los organismos técnicos y la institucionalidad pública vienen ejecutando de manera rigurosa desde 1990.

"A eso se suman paneles técnicos que han apoyado el proceso de constante mejoría de los instrumentos. Es muy grave que el Presidente de la República caiga en el terraplanismo de los datos y reafirme una desinformación sin ningún argumento, dañando nuestra institucionalidad", criticó el exministro.

A las críticas se sumó la también exministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien defendió las mediciones realizadas durante la administración anterior.

"No hay ninguna opinión técnica seria que señale que en la encuesta Casen 2022 ni 2024, ni en ninguna de las anteriores, haya habido un error o alguna mentira. Lo que han habido son ajustes metodológicos que impulsó el gobierno del Presidente Boric para mejorar la vara de la medición", sostuvo.

Desde el Congreso, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, cuestionó que Kast centre sus críticas en la gestión anterior y lo llamó a presentar propuestas si considera necesario modificar la medición.

"Creo que después de cinco meses gobernando es hora de que el Presidente se haga cargo del país que quiso gobernar, que hoy día está gobernando, y que si tiene críticas proponga cuáles son las mejoras que quiera hacer y que deje de pelear con el gobierno anterior", expresó.

En tanto, el diputado PPD, Jaime Araya, defendió la metodología utilizada para la Casen. "Yo le pediría un poquito de pudor. Cuando él es malo para los números, es bueno para las promesas falsas, es bueno para engañar a la gente (...) cree que sacándole la plata al Estado va a dar más servicios sociales", afirmó.